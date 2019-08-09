В Министерстве промышленности и торговли РФ считают преждевременными выводы о сокращении в аптеках ассортимента дешёвых лекарств. Ранее появилась информация о падении продаж лекарственных препаратов по цене до 500 рублей и об увеличении реализации более дорогих лекарств.
Об изменениях, произошедших впервые за последние три года,
Пресс-служба Минпромторга
Вывод о вымывании или о наличии ассортиментной доступности лекарственных препаратов можно будет сделать только по итогам года, — подчеркнули в ведомстве.
Как писал News.ru, за первую половину 2019 года почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств. Если в первой половине 2018 года было 31,8 тысячи сорванных тендеров, то в этом году их число выросло до 60,8 тысячи. В исследовании аналитической компании Headway отмечается, что большинство из них были сорваны из-за отсутствия заявок, а также слишком низких максимальных цен. Эксперты выяснили, что подавляющее большинство несостоявшихся торгов — региональные.