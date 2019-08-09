https://static.news.ru/photo/f5385fd6-ba8c-11e9-a7f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Министерстве промышленности и торговли РФ считают преждевременными выводы о сокращении в аптеках ассортимента дешёвых лекарств. Ранее появилась информация о падении продаж лекарственных препаратов по цене до 500 рублей и об увеличении реализации более дорогих лекарств.

Об изменениях, произошедших впервые за последние три года, сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на данные DSM Group. Фармретейлеры объяснили это инфляцией, а производители обвинили аптечные сети в нежелании продавать дешёвые лекарства из-за низкого бонуса.

Пресс-служба Минпромторга привела ТАСС свои данные розничных продаж лекарств. По итогам пяти месяцев продажи в ценовом сегменте от 500 рублей увеличились на 13,5%, от 150 до 500 рублей — сократились на 1,6%, от 50 до 150 рублей — сократились на 1,9%, до 50 рублей — сократились на 8,1%. Несмотря на то, что цифры подтверждают тенденцию, в Минпромторге сочли данные за полугодие недостаточно репрезентативными.

Вывод о вымывании или о наличии ассортиментной доступности лекарственных препаратов можно будет сделать только по итогам года, — подчеркнули в ведомстве.

Как писал News.ru, за первую половину 2019 года почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств. Если в первой половине 2018 года было 31,8 тысячи сорванных тендеров, то в этом году их число выросло до 60,8 тысячи. В исследовании аналитической компании Headway отмечается, что большинство из них были сорваны из-за отсутствия заявок, а также слишком низких максимальных цен. Эксперты выяснили, что подавляющее большинство несостоявшихся торгов — региональные.