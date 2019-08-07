https://static.news.ru/photo/2d701438-b8cc-11e9-8dca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За первую половину 2019 года почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств.

Как пишет газета « Коммерсант », если в первой половине 2018 года было 31,8 тысячи сорванных тендеров, то в этом году их число выросло до 60,8 тысячи. В исследовании аналитической компании Headway отмечается, что большинство из них были сорваны из-за отсутствия заявок, а также слишком низких максимальных цен. Эксперты выяснили, что подавляющее большинство несостоявшихся торгов — региональные.

По данным издания, из-за сорванных тендеров регионы не получили такие препараты как натрия хлорид, декстроза, преднизолон. Среди федеральных торгов чаще всего срывалась закупка средства для лечения ВИЧ ламивудин.

Отмечается, что тендер по поставке препарата для лечения ВИЧ не состоялся из-за слишком большого объёма. В заявке требовалось 73,3 млн таблеток. Выяснилось, что такого количества готового лекарства нет ни у кого из производителей, изготовить его в заявленные сроки оказалось невозможно.

Как ранее писал News.ru, лекарства могут разрешить продавать в Интернете с 2020 года. При этом доставку медикаментов должны осуществлять только фармацевты.