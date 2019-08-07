За первую половину 2019 года почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств.
Как пишет газета «
По данным издания, из-за сорванных тендеров регионы не получили такие препараты как натрия хлорид, декстроза, преднизолон. Среди федеральных торгов чаще всего срывалась закупка средства для лечения ВИЧ ламивудин.
Отмечается, что тендер по поставке препарата для лечения ВИЧ не состоялся из-за слишком большого объёма. В заявке требовалось 73,3 млн таблеток. Выяснилось, что такого количества готового лекарства нет ни у кого из производителей, изготовить его в заявленные сроки оказалось невозможно.
Как ранее писал News.ru, лекарства могут разрешить продавать в Интернете с 2020 года. При этом доставку медикаментов должны осуществлять только фармацевты.