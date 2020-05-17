Минобрнауки прорабатывает вопрос об увеличении бюджетных мест в вузах

https://static.news.ru/photo/d0c0a482-981d-11ea-88d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что бюджетные места в вузах в рамках грядущей приёмной кампании были распределены ещё в мае прошлого года. Однако, по его словам, в Минобрнауки сейчас прорабатывается вопрос о выделении дополнительных бюджетных мест региональным вузам.

Сейчас прорабатываем вопрос с тем, чтобы в тех субъектах и вузах, где это необходимо, постараться выделить дополнительные бюджетные места, — сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» Фальков.

Он также отметил, что в рамках приёмной кампании 2021 года увеличение бюджетных мест уже запланировано и средства на эти цели заложены.

Кроме того, по словам Фалькова, на будущий учебный год решено не индексировать стоимость коммерческого обучения в вузах и оставить её на уровне 2019 года.

Как писал NEWS.ru, в России 23% высших учебных заведений в 2020 году отказались от проведения государственного экзамена и оставили для итоговой аттестации только защиту дипломов. По словам Валерия Фалькова, вузы имеют право на принятие такого решения в соответствии с законом. Остальные 77% высших учебных заведений решили не отменять госэкзамены.