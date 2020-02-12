https://static.news.ru/photo/2b6928da-4e29-11ea-b6c3-fa163e074e61_660.jpg Советские солдаты водружают знамя на одном из зданий освобождённого Будапешта Фото: Фотохроника ТАСС

Документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков впервые рассекречены российским Минобороны. Ведомство выложило их в открытый доступ в честь 75-летней годовщины Победы.

Все желающие могут ознакомиться со схемами дислокации некоторых частей противника, отчётом войск 2-го Украинского фронта за январь 1945 года, показаниями пленных и другими архивными материалами. Уникальные детали операции Красной армии представлены в новом историко-познавательном разделе на сайте Минобороны, отмечает ТАСС.

Ровно 75 лет назад, 13 февраля 1945 года, столица Венгрии была освобождена от германских войск. В наступательной операции приняли участие военнослужащие 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. В ознаменование освобождения Будапешта 13 февраля 1945 года в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минобороны опубликовало документы времён вторжения СССР в Афганистан в 1979–1989 годах. Архивы рассекретили к 30-летию сворачивания Москвой афганской кампании.