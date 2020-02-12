Документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков впервые рассекречены российским Минобороны. Ведомство выложило их в открытый доступ в честь 75-летней годовщины Победы.
Все желающие могут ознакомиться со схемами дислокации некоторых частей противника, отчётом войск 2-го Украинского фронта за январь 1945 года, показаниями пленных и другими архивными материалами. Уникальные детали операции Красной армии представлены в новом историко-познавательном разделе на сайте Минобороны,
Ровно 75 лет назад, 13 февраля 1945 года, столица Венгрии была освобождена от германских войск. В наступательной операции приняли участие военнослужащие 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. В ознаменование освобождения Будапешта 13 февраля 1945 года в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
Ранее, как писал NEWS.ru, Минобороны опубликовало документы времён вторжения СССР в Афганистан в 1979–1989 годах. Архивы рассекретили к 30-летию сворачивания Москвой афганской кампании.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен