Минобороны пожаловалось на мошенников, продающих данные о пропавших в ВОВ

https://static.news.ru/photo/2fa38b30-9072-11ea-bccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны призвало Роскомнадзор заблокировать сайты, предлагающие за деньги найти информацию о пропавших во время Великой Отечественной войны.

По словам замначальника управления Минобороны по увековечению памяти погибших Андрея Таранова, у ведомства нет специального подразделения по борьбе с мошенниками, но военные маркируют архивные документы водяными знаками с информацией о первоисточнике, чтобы помешать желающим нажиться.

У нас есть законные способы противодействия. Это Роскомнадзор, куда мы направили обращение с адресами таких сайтов с просьбой заблокировать эти ресурсы, — цитирует Таранова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, празднование Дня Победы пройдёт без полноценного военного парада. Из-за ограничений по коронавирусу Минобороны проведёт только авиационную часть.