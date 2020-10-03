Минобороны опровергло загрязнение воды на Камчатке Тихоокеанским флотом

https://static.news.ru/photo/d0721bba-055e-11eb-a75c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/treschenko24

Тихоокеанский флот России не имеет отношения к загрязнению воды на Камчатке у Халактырского пляжа. Об этом заявили журналистам в пресс-службе Восточного-военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

Корабли и суда ВМФ России, а также зафрахтованные в интересах Минобороны РФ для снабжения Тихоокеанского флота не осуществляли перевозки крупных партий нефтепродуктов. В пресс-службе также отметили, что в пробах воды с Халактырского пляжа обнаружен фенол и его соединения. Эти вещества отсутствуют в горюче-смазочных материалах в войсках на северо-востоке России.

На Камчатке находится полигон Радыгино, где нередко проходят боевые учения. В пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту подчеркнули, что с июля военные не проводили там никаких мероприятий с использованием тяжёлой техники, сообщает ТАСС.

Ранее российские сёрферы сообщили, что вода близ побережья Камчатки загрязнена неизвестными химикатами. На берегу чувствуется резкий химический запах, у людей появляется резь в глазах. Позже в Сети появилось видео с большим количеством мёртвой рыбы и моллюсков, выброшенных на берег.

Пробы воды показали превышение количества нефтепродуктов и высокую концентрацию фенола. Что стало причиной загрязнения побережья Камчатки, пока неизвестно.

NEWS.ru писал, что власти региона не исключили химическое загрязнение океана у побережья.