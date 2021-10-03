Министр образования Подмосковья Каклюгина рассказала об успехе местных школ

11 школ Подмосковья вошли в сотню лучших школ России, что вывело регион на вторую строчку данного рейтинга. Особо выделилась гимназия имени Е.М. Примакова, которая даже попала в международный рейтинг, рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, передаёт «360».

В этом году 11 школ из Подмосковья вошли в рейтинг топ-100 школ России. Таким образом, мы вторые после Москвы. У Москвы 35 школ. В прошлом году у нас было восемь школ. Перед нами был Санкт-Петербург. В этом году Петербург удалось обогнать, — похвасталась Каклюгина.

Она добавила, что пять подмосковных вузов также попали в сотню лучших высших учебных заведений России. Семь колледжей региона также удостоились места в рейтинга лучших колледжей страны.

Андрей Воробьёв, в свою очередь, отметил, что директоры школ, показывающих успехи, должны ощущать поддержку глав регионов. По его мнению, это позволит учебным заведениям обмениваться опытом и совершенствоваться, чтобы дети могли получать более качественное образование.

Пришли первые рейтинги. Я благодарен нашим учителям, директорам школ, всему блоку образования. Радует, что 11 наших школ вошли в топ-100, но отрыв от первого места составляет еще порядка 20 школ, — резюмировал Воробьёв.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов признался, что закрывать школы из-за вспышки коронавируса пока не планируется. Однако он добавил, что ведомство может принять такие меры, но только при острой необходимости.