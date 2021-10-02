Кравцов заявил об отсутствии планов по массовому закрытию школ

Минпросвещения РФ не планирует массово закрывать школы из-за ковида. Регионы должны решать вопрос о переходе на дистанционный формат самостоятельно. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.

Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем, — сообщил министр.

По словам главы ведомства, сейчас в России из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ. Он утчонил, что принимать решение об удалённом режиме для учащихся должны сами регионы, ориентируясь на эпидемическую обстановку.

Тем временем в России зафиксирован очередной рекорд по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки скончались 890 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составляет 209 918 человек. За 24 часа выявлено 25 769 новых случаев заражения COVID-19. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.