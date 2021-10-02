Россия в очередной раз обновила рекорд смертности от COVID

В России зафиксирован очередной рекорд по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки скончались 890 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составляет 209 918 человек, сообщается на сайте федерального штаба по борьбе с инфекцией.

Скачок смертности произошёл 28 сентября, когда жертвами коронавируса стали 852 человека. С тех пор этот показатель растёт.

За минувшие сутки выявлено 25 769 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся в России за время пандемии превышает 7,5 млн человек. Большинство новых случаев зафиксировано в Москве — 4294, а также Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Из больниц по выздоровлении выписан 15 391 пациент. Всего от коронавируса вылечились более 6,7 млн россиян. Под наблюдением медиков в настоящее время находятся 1,3 млн человек.

В Москве, которая остаётся лидером по уровню заболеваемости в России, за сутки зафиксировано 4294 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1885 жителей мегаполиса и 65 скончались.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила, что у женщин, которые переболели коронавирусной инфекцией, уменьшается шанс забеременеть, в том числе и с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). При этом отмечается, что проблемы с зачатием могут возникнуть и у мужчин.