Перенесённый COVID-19 уменьшает шансы забеременеть

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила «Известиям», что у женщин, которые переболели коронавирусной инфекцией, уменьшается шанс забеременеть, в том числе и с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). При этом отмечается, что проблемы с зачатием могут возникнуть и у мужчин.

Мы проанализировали данные наших пациенток, до Covid-19 и после, и увидели, что перенесённая в тяжёлой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин позднего репродуктивного возраста (после 37 лет), — поделилась Долгушина.

Эксперт отметила, что в настоящее время производится анализ состояния эмбрионов у женщин до и после заболевания. По словам Долгушиной, данные исследования готовятся к публикации. Она также посоветовала женщинам вынашивать ребёнка после двух-трёх недель после вакцинации от коронавируса, так как за этот период формируется иммунитет против инфекции.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса в мире произошло сокращение продолжительности жизни людей на десять лет. По мнению врачей, в настоящее время цивилизация находится в ожидании того, как будут разворачиваться события в рамках вакцинации населения Земли при всё ещё действующем коронавирусе.