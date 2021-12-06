Министр напомнил о законодательном запрете высаживать детей из автобусов

В связи с тем, что из общественного транспорта в Новосибирске стали чаще высаживать детей за неуплату проезда, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский заявил о недопустимости этого. Минтранс проведёт профилактические работы с перевозчиками о нарушении федерального закона, сообщает Сиб.фм.

Пассажиры, не достигшие возраста шестнадцати лет, следующие без сопровождения совершеннолетнего лица, могут не покидать транспортное средство при невозможности осуществить оплату за проезд — в связи с этим требования кондуктора покинуть транспортное средство неправомерны, — сказал Костылевский.

Директоров перевозчиков обяжут провести беседы с кондукторами о том, что недопустимо принудительно высаживать детей из транспорта. Это особенно актуально во время морозов.

Ранее в Южно-Сахалинске водитель силой высадил подростка из маршрутки, а тот дал ему сдачи. Причина конфликта неизвестна, прокуратура и мэрия Южно-Сахалинска разбираются в обстоятельствах инцидента. По предварительным данным, у школьника не сработал проездной билет. Частный перевозчик, на которого работает мужчина, обслуживает муниципальные маршруты давно. Сам водитель также не имел ранее нареканий.