В Южно-Сахалинске водитель силой высадил подростка из маршрутки

https://static.news.ru/photo/432281ba-639a-11eb-91b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/Соцсети

Прокуратура и мэрия Южно-Сахалинска разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошёл в одном из маршрутных такси. Там водитель высадил подростка с применением физической силы.

Тот, впрочем, тоже в долгу не остался и дал мужчине, который намного старше него, сдачи.

Видео инцидента быстро разлетелось по социальным сетям. Однако понять причину и развитие конфликта, которые привели к такому результату, из ролика невозможно.

По предварительным данным, у школьника не сработал проездной билет, передаёт РИА Новости.

В департаменте городского хозяйства администрации города сообщили, что водитель снят с линии для дачи объяснений.

Частный перевозчик, на которого работает мужчина, обслуживает муниципальные маршруты давно. Сам водитель также не имел ранее нареканий. Теперь трудовой договор может быть с ним расторгнут.

Ранее в Новосибирске, как писал NEWS.ru, женщина-таксист разругалась с пассажирами из-за банки с газировкой и высадила их, пообещав много неприятностей.