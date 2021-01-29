В Южно-Сахалинске водитель силой высадил подростка из маршрутки

Прокуратура и мэрия Южно-Сахалинска разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошёл в одном из маршрутных такси. Там водитель высадил подростка с применением физической силы.
Тот, впрочем, тоже в долгу не остался и дал мужчине, который намного старше него, сдачи.
Видео инцидента быстро разлетелось по социальным сетям. Однако понять причину и развитие конфликта, которые привели к такому результату, из ролика невозможно.
По предварительным данным, у школьника не сработал проездной билет,
В департаменте городского хозяйства администрации города сообщили, что водитель снят с линии для дачи объяснений.
Частный перевозчик, на которого работает мужчина, обслуживает муниципальные маршруты давно. Сам водитель также не имел ранее нареканий. Теперь трудовой договор может быть с ним расторгнут.
Ранее в Новосибирске, как писал NEWS.ru, женщина-таксист разругалась с пассажирами из-за банки с газировкой и высадила их, пообещав много неприятностей.