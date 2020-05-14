Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6523f61e-95d1-11ea-b75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вылечилась от коронавирусной инфекции и возобновила свою работу. Она лечилась дома три недели.

Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе. Чувствую себя хорошо, — сказала Любимова ТАСС.

Она отметила, что болезнь протекала в лёгкой форме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом. Он также уточнил, что в настоящее время находится в больнице.

Кроме того, коронавирусом заболела его жена Татьяна Навка.

Как писал NEWS.ru, 6 мая Ольга Любимова перешла на удалённую работу из-за выявленной у неё коронавирусной инфекции. Любимова продолжительное время работала из дома, все встречи и совещания проводила в формате видеоконференций.