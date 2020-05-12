Песков сообщил, что госпитализирован с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/993014ea-944d-11ea-a889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом.

Да, я заболел. Лечусь, — цитирует ТАСС его ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус.

Официальный представитель Кремля также уточнил, что в настоящее время находится в больнице.

Как писал NEWS.ru, глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что проходит лечение от коронавируса дома и продолжает работать. COVID-19 у неё был подтверждён 6 мая. Любимова сообщила, что намерена «высидеть» весь положенный срок, и подчеркнула, что это не мешает поддерживать постоянную связь с коллегами из министерства и проводить совещания. До этого стало известно о заражении этой инфекцией премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева.