Татьяну Навку госпитализировали с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/db8ed8c0-9453-11ea-9aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка госпитализирована. Она заразилась коронавирусом.

Ранее был госпитализирован её супруг Дмитрий Песков.

Мы под контролем врачей. Всё в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось всё: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним всё в порядке. Лечимся, — рассказала фигуристка в интервью Daily Storm.

По её словам, болезнь принёс её супруг, так как только он до последнего работал. Вся семья была изолирована от них. Однако они все равно решили лечь в больницу, чтобы не подвергать никого риску.

Как писал NEWS.ru, пресс-служба правительства России прекратила публиковать списки участников заседаний кабмина после заражения коронавирусом премьера Михаила Мишустина и двух министров. Издание The Bell обратило внимание на то, что кабмин перестал прикреплять файл со списком участников после 30 апреля, когда было объявлено о болезни Мишустина. Позже подтвердилась информация о заражении министра культуры Ольги Любимовой и министра строительства Владимира Якушева. Министр просвещения Валерий Фальков ушёл на самоизоляцию.