У министра культуры Ольги Любимовой диагностирован коронавирус

Министр культуры Ольга Любимова перешла на удалённую работу из-за выявленной у неё коронавирусной инфекции.
Заболевание у чиновницы протекает в лёгкой форме, об этом РБК
По её словам, Любимова уже продолжительное время работает из дома, все встречи и совещания проводит в формате видеоконференций. Госпитализировать главу ведомства пока не планируется.
Как писал NEWS.ru, 30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьера Михаила Мишустина. У него поднялась высокая температура. Премьер находится в одной из столичных больниц. По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, премьер активно консультирует коллег по рабочим вопросам посредством телефона.
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