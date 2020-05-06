У министра культуры Ольги Любимовой диагностирован коронавирус

https://static.news.ru/photo/e77986d4-8f90-11ea-8132-fa163e074e61_660.jpg Ольга Любимова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры Ольга Любимова перешла на удалённую работу из-за выявленной у неё коронавирусной инфекции.

Заболевание у чиновницы протекает в лёгкой форме, об этом РБК рассказала пресс-секретарь министра Анна Усачёва.

По её словам, Любимова уже продолжительное время работает из дома, все встречи и совещания проводит в формате видеоконференций. Госпитализировать главу ведомства пока не планируется.

Как писал NEWS.ru, 30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьера Михаила Мишустина. У него поднялась высокая температура. Премьер находится в одной из столичных больниц. По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, премьер активно консультирует коллег по рабочим вопросам посредством телефона.