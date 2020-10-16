Минфин предложил уволить 10% кадрового состава МВД

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Минфин России предложил реформу органов внутренних дел, предусматривающую увольнение 10% кадрового состава правоохранителей, создание единого органа, сочетающего функции ФСИН, ГФС и ФССП, а также отмену индексации военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции.

Как пишут «Известия» со ссылкой на письмо аппарата Совета безопасности МВД первому замминистра внутренних дел Александру Горовому, Минфин объяснил свою инициативу стремлением добиться экономии около 20 млрд рублей в год.

Минфин также предлагает навести порядок в соотношении начальников и подчинённых, выстроив структуру по принципе «ёлочки». Предлагается также централизовать финансово-хозяйственную деятельность МВД, создав единый расчетный центр.

Что же касается самих правоохранителей, то помимо сокращения кадрового состава на 10% министерство Антона Силуанова предлагает увеличить им срок носки вещевого имущества, а также увеличить срок выхода на пенсию по выслуге лет с 20 до 25 лет, исключая срок учёбы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее на МВД обратила внимание и Счётная палата России во главе с Алексеем Кудриным. Аудиторы проверили процесс обеспечения жильём сотрудников органов внутренних дел и отвели на это 100 лет.