Минфин отверг появление налога на мясо

Российские власти не рассматривают возможность введения налога на мясо. Об этом журналистам ТАСС сообщили в Министерстве финансов.

По данным ведомства, такая инициатива не прорабатывается и не обсуждается. Появления нового сбора не планируется.

Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде, — подчеркнули в министерстве.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России в скором времени может появиться налог на углеродный след, который затронет в том числе и животноводство. По его словам, через несколько лет россияне «сначала будут громко возмущаться, а потом вынуждены будут, например, принять налог на мясо».

По мнению экс-замглавы Роспотребнадзора и общественного деятеля в сфере экологии Олега Митволя, углеродный налог — это хорошая идея сама по себе. Он есть в некоторых странах Европы. Однако ситуация в России имеет свою специфику. По его словам, такой сбор может стать неподъёмной нагрузкой для многих россиян.