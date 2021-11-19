Минэкономразвития предложило снять тайну о звонках абонентов

Данные о звонках, трафике и платежах абонентов могут разрешить передавать третьей стороне. Об этом говорится в поправках к закону о связи, которые разработало Минэкономики. В ведомстве считают, что передача данных об оказываемых клиентам услугах позволит бороться с мошенничеством. Сейчас сведения о соединениях и стоимости операторы мобильной связи могут раскрывать только по решению суда или в виде обезличенных моделей.

Отмечается, что полный список сведений, с которых снимут тайну связи, и порядок их предоставления определит правительство.

В пояснительной записке к документу указано, что предоставление третьей стороне этих данных позволит бороться с мошенниками. В частности, оператор сможет передавать банку информацию, в каком регионе находится абонент, если у того попытаются списать со счёта деньги в другом регионе.

Также сведения смогут использовать туристические сервисы. Например, при въезде в другой регион, абонент будет получать от них информацию о событиях и местных достопримечательностях. Кроме того, данные о расчётах абонентов с оператором банкам можно передавать для кредитного скоринга. Сведения третьей стороне операторы будут предоставлять только при наличии согласия пользователя.

Ранее сообщалось, что в силу вступила поправка к федеральному закону о связи, которая обязывает операторов связи предоставлять по запросу Роскомнадзора некоторые данные об абонентах — юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Согласно документу, операторы должны сообщать Роскомнадзору о фактах получения и передачи голосовой информации, текстовых и мультимедийных сообщений с датой и временем их передачи или получения, а также о местоположении базовой станции, к которой подключался их телефон. До этого доступ к такой информации был только у сотрудников правоохранительных органов.