https://static.news.ru/photo/4e7e5f32-4d6d-11ea-af50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал День святого Валентина за «пластиковость» и «потребительскую сущность» и предложил запретить его празднование в школах.

С этой идеей парламентарий обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. По его мнению, День всех влюблённых противоречит традициям отечественной культуры и потенциально опасен для гармоничного развития школьников.

В данном случае вызывает опасение, что необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искажённые представления о любви или брачных отношениях, — цитирует обращение Милонова к министру РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Милонов предложил учить школьников государственной идеологии. По его словам, это поможет подросткам ориентироваться в мире и применять полученные знания «во имя добра, родины и ценностей».