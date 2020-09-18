Милонов выразил своё отношение к специалистам, которых готовят вузы РФ

https://static.news.ru/photo/72941062-f9c8-11ea-a910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложение ввести в России «подъёмные» для студентов. Он заявил, что многие вузы выпускают «лодырей».

Многие вузы не готовят специалистов. Они что, учёных готовят каких-то, ядерщиков, математиков? Нет, готовят лодырей, бездельников, будущих пожирателей кредитов, — цитирует Милонова KP.RU.

Он добавил, что если и выдавать «подъёмные», то выборочно — для молодых учёных, работающих в некоммерческом секторе. Кроме того, деньги можно выделять людям рабочих специальностей — сварщикам, столярам, плотникам. Милонов посетовал, что на этих важных позициях сейчас одни гастарбайтеры работают.

Как писал NEWS.ru, выплачивать полмиллиона рублей выпускникам вузов и 250 тысяч окончившим средние специальные учебные заведения предложил замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов.

Он счёл, что правом на эти деньги нужно наделить студентов очной формы обучения, получающих высшее или среднее специальное образование впервые. Также следует ограничить использование студкапитала. Его можно будет использовать только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или бизнес.