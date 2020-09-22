Милонов призвал оставить вход в парки бесплатным

https://static.news.ru/photo/400608e2-fce5-11ea-8085-fa163e074e61_660.jpg Фото: dendrariumsochi/instagram.com

Правительство РФ в июле приняло постановление, устанавливающее порядок определения платы за посещение особо охраняемых территорий. Это решение вызвало возмущение у ряда граждан. Петицию с просьбой отказаться от взимания платы, адресованную президенту РФ и Минприроды, подписали более 60 тысяч человек.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» отметил , что вход на некоторые территории целесообразно сделать платным, однако только если речь идёт об уникальных местах.

Что касается платы, то здесь есть большая разница. Дело в том, что существуют уникальные места, которые требуют постоянного поддержания в порядке троп, каких-то сооружений. В пример могу привести дендрарий в Сочи. В такие уникальные места вход может быть и платным, — заявил депутат.

Однако вводить практику посещения парков за деньги не стоит, подчеркнул Милонов.

Войти в парк, я думаю, можно бесплатно, а все остальные удобства могут быть за деньги. К тому же хочется напомнить, что существуют города, куда прибывает огромный поток туристов, — такие как Москва, Санкт-Петербург и другие мегаполисы. Было бы неразумным делать бесплатным вход во все парки таких городов, — подытожил парламентарий.

Согласно постановлению правительства, россияне, которые не проживают в районе особо охраняемых природных территорий, должны будут платить за вход. Размер платы не должен быть меньше 1% от прожиточного минимума.

Как писал NEWS.ru, в феврале в Госдуме предложили разрешить россиянам приватизировать землю в национальных парках.