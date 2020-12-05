Милонов предложил «закрыть» Турцию на Новый год

https://static.news.ru/photo/a8d1b85a-36d6-11eb-a2dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отказаться от поездок на турецкие курорты в новогодние праздники и провести их в России с семьёй и друзьями.

Турцию нужно закрыть из-за заразы [коронавируса]. Тем более провести Новый год в России гораздо лучше: можно ходить друг к другу в гости и проводить время с друзьями, — цитирует парламентария URA.RU.

Он также отметил, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, дети остались без кружков, и призвал уделять им больше времени, «чтобы они не сидели дома и не смотрели телевизор». При этом Милонов подчеркнул, что сокращать новогодние каникулы нельзя.

В конце ноября в МИД РФ напомнили, что эпидемиологическая обстановка в большинстве популярных среди российских туристов стран остаётся сложной. В связи с этим отдыхающие должны соблюдать все введённые в этих регионах меры профилактики.

Ранее сообщалось, что турецкие власти не собираются приостанавливать авиасообщение из-за распространения COVID-19. При этом в Минздраве страны отмечают, что в ряде регионов распространение инфекции достигло третьего пика. В последние недели неоднократно обновлялись антирекорды по приросту заражений и смертности.

Как писал NEWS.ru, более 70% россиян не планируют уезжать на отдых в новогодние праздники. В 2019 году этот показатель составлял 50%.