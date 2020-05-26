Милонов пожалел американцев из-за «лидерства» в пандемии

https://static.news.ru/photo/7bab9e52-9f4d-11ea-8e58-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов 26 мая в разговоре с журналистами назвал три важнейших новости дня. В качестве одной из них он обозначил мировую статистику по числу заражённых коронавирусом и уровню смертности пациентов с COVID-19.

Россия в этом списке занимает третье место. Лидируют Соединённые Штаты Америки. По этому поводу Милонов заявил, что РФ этот «пьедестал» лучше не занимать. Кроме того, депутат посочувствовал гражданам США.

Где же наши либералы с их восторженными комплиментами в сторону Америки? У США-то первое место с заметным отрывом. Жалко американцев, глупые у них руководители, — приводит слова Милонова НСН.

Также в тройку важнейших новостей дня по версии парламентария вошла информация о возможном проведении голосования по поправкам в Конституцию в дистанционном формате и решение премьер-министра страны Михаила Мишустина об упрощении порядка строительства социально значимых объектов.

Как ранее писал NEWS.ru, Виталий Милонов обратился к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с инициативой о привлечении к ответственности тех, кто публично отрицает опасность пандемии коронавируса.