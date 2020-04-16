Милонов предложил ввести уголовную ответственность за COVID-диссидентство

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с инициативой о привлечении к ответственности тех, кто публично отрицает опасность пандемии коронавируса.
Депутат подчеркнул, что так называемые COVID-диссиденты не только отрицают опасные последствия коронавирусной инфекции, но призывают других людей пренебрегать мерами защиты и противодействия угрозе распространения коронавируса,
По моему мнению, злоумышленное отрицание, подстрекательство и саботаж борьбы нашей страны с коронавирусом могут быть юридически приравнены к намеренному заражению граждан опасными заболеваниями и караться по нормам Уголовного кодекса, — резюмировал Милонов.
Как писал NEWS.ru ранее, жители столицы, оказавшиеся в метро, из-за пропускной системы были вынуждены стоять в очередях. Вся эта ситуация может помочь коронавирусу быстрее распространиться, считает известный телеведущий Александр Мясников.
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