Милонов предложил ввести уголовную ответственность за COVID-диссидентство

https://static.news.ru/photo/66442b44-7f7f-11ea-992f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с инициативой о привлечении к ответственности тех, кто публично отрицает опасность пандемии коронавируса.

Депутат подчеркнул, что так называемые COVID-диссиденты не только отрицают опасные последствия коронавирусной инфекции, но призывают других людей пренебрегать мерами защиты и противодействия угрозе распространения коронавируса, передаёт РИА Новости.

По моему мнению, злоумышленное отрицание, подстрекательство и саботаж борьбы нашей страны с коронавирусом могут быть юридически приравнены к намеренному заражению граждан опасными заболеваниями и караться по нормам Уголовного кодекса, — резюмировал Милонов.

Как писал NEWS.ru ранее, жители столицы, оказавшиеся в метро, из-за пропускной системы были вынуждены стоять в очередях. Вся эта ситуация может помочь коронавирусу быстрее распространиться, считает известный телеведущий Александр Мясников.