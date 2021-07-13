Милонов о требовании ЕСПЧ: в России никаких изменений не последует

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал для NEWS.ru требование ЕСПЧ признать однополые браки. Политик заявил, что навстречу международной инстанции Россия точно не пойдёт.

Поскольку в России нет такого запроса, нет таких дискуссий даже. Отдельные жалобщики, три человека на всю страну... Дело в том, что они пытаются заставить Россию изменить основы построения общества, это невозможно — так надругаться над нормами, — объяснил Милонов.

Депутат высказал мнение, что пожаловавшиеся — наверняка активисты и скорее всего выполняют поручения организаций, которые их спонсируют. Нужно это, чтобы продемонстрировать «условную нецивилизованность России».

Но только они же добиваются обратного, что подобного рода заострения вопроса, наоборот, показывают всему миру, что Россия является хранителем верных и добрых установок. — считает депутат.

Также Милонов связывает давление с готовящимися выборами и желанием Евросоюза и США изменить социально-политический курс. Но такое требование депутат считает невыполнимым ни под каким предлогом.

Поэтому благодаря поправкам в Конституцию мы можем спокойно отправить ЕСПЧ в то место, откуда они, в общем, строят свою нынешнюю политику, — утверждает он

Ранее Милонов назвал денежные отчисления президенту Украины Зеленскому финансированием терроризма. В связи с этим депутат собирался проверить, кто получает деньги с показа сериала «Сваты».