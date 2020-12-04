Миллионы россиян могут лишиться пенсии из-за новой реформы

https://static.news.ru/photo/f3327f1c-363e-11eb-a17e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллионы россиян могут остаться без пенсии, если будут приняты очередные изменения в пенсионную реформу. Об этом сообщила профессор Московского юридического университета Эльвира Тучкова.

Ранее специалисты Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС выдвинули предложение увеличить в два раза минимальный рабочий стаж и взносы в Пенсионный фонд.

Минимальный рабочий стаж планируется поднять с 15 до 30 лет. Это лишит достойной пенсии всех, кто имеет несчастье трудиться неофициально и получает зарплату в конвертах, — цитирует Тучкову «Царьград».

Тучкова отметила, что без нужного стажа россияне смогут рассчитывать только на социальную пенсию, которую начнут получать на пять лет позже обычной — женщины в 65 лет, а мужчины в 70.

Также в планах авторов инициативы повысить взносы в Пенсионный фонд с 22 до 25%.

Ранее бывший министр труда РФ, зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников заявил о необходимости отменить накопительную часть пенсии. По его мнению, пенсионная система России доказала свою несостоятельность, поскольку за два года после проведения реформы по повышению пенсионного возраста эффект для федерального бюджета оказался практически нулевым.

Как писал NEWS.ru, российских пенсионеров в 2021 году проверят на наличие дополнительных доходов, включая проверки их места жительства и прав на получение той или иной выплаты. Первые проверки коснутся дополнительных доходов. Речь идёт о доплатах, которые многие пенсионеры получают незаслуженно. Причём участия гражданина в таких мероприятиях не требуется, органы соцзащиты или ПФР проверят данные сами.