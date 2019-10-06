https://static.news.ru/photo/db42bfc0-e842-11e9-b779-fa163e074e61_660.jpg Игорь Рыбаков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский бизнесмен Игорь Рыбаков, который осыпал посетителей Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге долларами, пояснил, зачем он это сделал.

Предприниматель рассказал, что в детстве отец подарил ему один доллар и посоветовал его приумножить, а затем передать кому-нибудь другому.

Рыбаков решил поделиться «символическим» билетом с участниками форума и таким образом исполнить совет отца. На каждую купюру он поставил свою подпись и знак умножения с числом 10.

Я вкладываю в осуществление моей цели. Я — инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства — ему их не жалко, — отметил Рыбаков в интервью «74.ru».

Бизнесмен рассказал, что повышение благосостояния и уровня счастья людей стало его жизненным кредо. За выступление на форуме Рыбаков заработал $200 тысяч. Деньги, которые он высыпал на толпу, предприниматель назвал «кешбэком для посетителей».

Ранее в Москве украли сумку с $28 тысячами из автомобиля на территории Российского университета дружбы народов, писал News.ru.