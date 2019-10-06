Сумку с $28 тысячами украли из автомобиля на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве.
Прибывшими на место полицейскими установлено, что неизвестный проник в автомобиль Hyundai Santa Fe и совершил кражу сумки, — передаёт сообщение пресс-службы ГУ МВД России по столице АГН «Москва».
Там также отметили, что материальный ущерб составил около 1 млн 820 тыс. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Как ранее писал News.ru, почти все деньги, которые украла кассир Луиза Хайруллина из банка в городе Салават, её супруг проиграл в букмекерских конторах.
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