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Экс-руководителя СОБРа «Булат» подмосковной Росгвардии Алексея Касьянова обвиняют в том, что он оказывал содействие группировке Шакро Молодого. Об этом говорится в письме его бывших коллег, которое они направили в СКР, Генпрокуратуру, администрацию президента и ФСБ.

По их версии, Касьянов принимал участие в перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы в 2015 году. В этот день группировка Шакро требовала у хозяйки учреждения деньги. Она вызвала...