Почти все деньги, которые украла кассир Луиза Хайруллина из банка в городе Салават, её супруг проиграл в букмекерских конторах. Об этом сообщил глава управления уголовного розыска республиканского МВД Рамиль Ермеев.
Он рассказал, что глава семьи — игроман и часто делал ставки, передаёт «
Действительно, были перечисления, большую часть суммы он проиграл, — сказал Ермеев.
Ранее News.ru писал, что супругу кассирши предъявлено обвинение. По версии следователей, он неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от неё похищенные деньги. В кассе тогда не досчитались 20 млн рублей. Саму Луизу задержали 4 июля на съёмной квартире в Казани, в которой она проживала вместе с роднёй. Полиция сообщала, что ведёт с задержанной оперативно-следственные действия и выясняет местонахождение средств.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен