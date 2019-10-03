https://static.news.ru/photo/57709040-e5c8-11e9-ab86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Почти все деньги, которые украла кассир Луиза Хайруллина из банка в городе Салават, её супруг проиграл в букмекерских конторах. Об этом сообщил глава управления уголовного розыска республиканского МВД Рамиль Ермеев.

Он рассказал, что глава семьи — игроман и часто делал ставки, передаёт « Интерфакс ».

Действительно, были перечисления, большую часть суммы он проиграл, — сказал Ермеев.

Ранее News.ru писал, что супругу кассирши предъявлено обвинение. По версии следователей, он неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от неё похищенные деньги. В кассе тогда не досчитались 20 млн рублей. Саму Луизу задержали 4 июля на съёмной квартире в Казани, в которой она проживала вместе с роднёй. Полиция сообщала, что ведёт с задержанной оперативно-следственные действия и выясняет местонахождение средств.