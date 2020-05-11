Микробиолог оценил влияние жаркого лета на распространение коронавируса

https://static.news.ru/photo/a826e21e-937e-11ea-8a29-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жаркое лето может способствовать снижению распространения коронвируса. Об этом заявил микробиолог Евгений Плисов.
Он отметил, что летом определенные факторы смогут поспособствовать снижению распространения коронавируса. Прямую зависимость между температурой выше плюс 30 или 40 градусов и темпами распространения COVID-19 провести сложно.
Сейчас жаркое лето может снизить темпы распространения вирусов. (Это повлияет на. — NEWS.ru) те поверхности, которые находятся на улице под солнечным светом, действием внешней температуры, — цитирует Плисова телеканал «Звезда».
Ранее исследователи установили главную причину повсеместного распространения COVID-19. Они проанализировали ряд социально-экономических факторов и пришли к выводу, что увеличение числа заражённых коронавирусом напрямую связано с путешествиями, писал NEWS.ru.