Микробиолог оценил влияние жаркого лета на распространение коронавируса

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Теперь проверить, не находится ли движимое имущество в залоге, стало гораздо проще благодаря новому сервису на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Он объединил реестр уведомлений о залоге движимого имущества и единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, упростит доступ россиян к информации о...