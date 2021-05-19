Мигранты осаждают ММЦ: как получить патент без давки в очередях

Поток иностранных граждан, обращающихся в Многофункциональный миграционный центр, сильно вырос. Люди буквально осаждают ММЦ. Их численность выросла в два раза по сравнению с первой половиной апреля и составляет семь тысяч человек в день. Документы на оформление патента подают около трёх тысяч человек в день — в 2,5 раза больше, чем в апреле. Массовое скопление людей у входа в ММЦ вызвано тем, что основной поток приходит до открытия ММЦ, к 06:00 утра. Очередь в итоге составляет две тысячи человек.

Поскольку ММЦ относится к категории зданий массового пребывания людей, для проведения контроля за проходом двух тысяч посетителей и их досмотра требуется значительное время, — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Ситуация с увеличением потока иностранных граждан на данный момент находится под контролем: в целях предотвращения массового скопления людей и возникновения конфликтных ситуаций ММЦ открывается на 45 минут раньше — в 07:15 утра, а число окон приёма увеличено на 40%. В результате очереди на вход практически исчезают к 12-13 часам дня, прокомментировали ситуацию в правительстве Москвы.

Там рекомендуют иностранным гражданам приходить в центр после 12 часов, чтобы не создавать очереди и тратить меньше времени на подачу документов для получения патента.

В связи с пандемией коронавируса и закрытием границ до 15 июня действуют меры, позволяющие трудовым мигрантам законно находиться в России длительное время без выезда. После этой даты их пребывание в России без разрешительных документов будет считаться незаконным. Их могут выдворить с последующим ограничением въезда в Российскую Федерацию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru