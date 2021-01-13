Мигрантов с семьями предложили не депортировать из России после нарушений

В настоящее время в коронавирусных госпиталях столицы свободны порядка 7,6 тысячи коек, что на две тысячи больше, чем в конце декабря. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Он добавил, что ощутимого снижения уровня госпитализации заразившихся COVID-19 пока не произошло, несмотря на наращивание темпов вакцинации. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек — столько же, сколько и...