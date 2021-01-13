Мигрантов с семьями предложили не депортировать из России после нарушений

Иностранных граждан, отметившихся административными правонарушениями, вместо выдворения необходимо оставить в РФ. Соответствующие изменения в миграционное законодательство предложила заместитель руководителя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.
Инициатива подразумевает, что данную категорию представителей зарубежных государств не лишат вида на жительство, разрешения на временное проживание или не запретят им въезд в РФ, если они в РФ делят кров с близкими родственниками-гражданами РФ,