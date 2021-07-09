Мигрантам будут выдавать патент на работу ещё до приезда в РФ

Проверку документов мигрантов и выдачу им разрешения на работу в России МВД хочет организовать ещё до их въезда в Россию. По мнению ведомства, это сократит попадание в страну возможных нарушителей, сообщил ТАСС.

Процедуру проверки данных ускорят благодаря подключению к этому вопросу паспортно-визового сервиса МВД.

Полагаем возможным использовать ресурсы паспортно-визового сервиса МВД для проверки отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранных граждан, — сообщила пресс-служба агентству.

После первичной проверки документы иностранных граждан будут направлять в уполномоченные субъектами РФ организации для окончательной подготовки патента на работу.

В МВД добавили, что этот способ проверки должен свести к минимуму число нелегальных посреднических структур.

В список необходимых документов для получения разрешения на работу вошли: заявление, паспорт, миграционная карта с указанием цели визита «работа», медицинские справки об отсутствии заболевания наркоманией, опасными инфекционными заболеваниями и ВИЧ. Также мигрантам понадобится полис ДМС или договор на оказание платных медицинских услуг и документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории РФ и российских законов.

Иностранные граждане, которые находятся в туристической поездке или живут и работают в Москве, имеют возможность привиться российскими препаратами от коронавируса. Для этого в городе открыли сразу несколько точек, процедура платная, уточнил оперштаб.