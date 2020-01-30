https://static.news.ru/photo/af740d5e-4346-11ea-994b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Xiaopeng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД РФ призвал россиян не посещать Китай без крайней необходимости. Рекомендация связана со вспышкой коронавируса.

С 30 января для граждан Китайской Народной Республики временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в Российскую Федерацию через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — говорится в сообщении ведомства на официальной странице министерства в социальной сети «ВКонтакте».

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.

Председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров высказал свою версию происхождения коронавируса нового типа в Китае.

По мнению специалиста, эпидемия могла начаться с летучей мыши, сбежавшей из какой-нибудь лаборатории, где занимаются опасными вирусами. Помимо того, что летучие мыши — разносчики многих заболеваний, в Китае их также любят употреблять в пищу.

Ранее NEWS.ru писал, что генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.