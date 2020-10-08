МИД РФ призвал россиян тщательнее планировать поездки за рубеж

https://static.news.ru/photo/9e466170-096c-11eb-8102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала россиян тщательнее планировать зарубежные поездки.

Представитель МИД в ходе брифинга заявила, что ситуация с коронавирусом «продолжает развитие по тревожной траектории». Захарова напомнила, что к 7 октября общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 36 млн. Растёт нагрузка на национальные системы здравоохранения.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире на ближайшую перспективу, очевидно, будет определяться второй волной заболеваемости, — резюмировала Захарова.

По словам представителя МИД, в настоящее время существуют реальные риски частичной или полной остановки транспортного сообщения между странами. Также государства мира могут ужесточить внутренние санитарные правила.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал россиян «мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности», передавал NEWS.ru. По словам представителя Кремля, актуальная статистика по коронавирусу «является поводом для серьёзной обеспокоенности».