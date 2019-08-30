https://static.news.ru/photo/31d2a68a-cc9a-11e9-9848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Gang/Xinhua/Global Look Press

Министерство иностранных дел призвало россиян заранее приезжать в международный аэропорт Гонконга.

Соответствующая рекомендация публиковал ДСКЦ МИД РФ после сообщения о том, что движение в сторону воздушной гавани приостановлено из-за новых протестных акций. Это привело к серьёзным пробкам.

#Китай - оператор железнодорожных сетей «MTR» объявил о приостановке движения в сторону международного аэропорта #Гонконга из-за новых акций демонстрантов; заторы на дорогах; пассажирам рекомендуется заблаговременно приезжать в воздушную гавань pic.twitter.com/JgwNYuIQGb — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 1 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что минимум 31 человек получил травмы в ходе стычки между протестующими против закона об экстрадиции и полицейскими в Гонконге. Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице. Полиция применяла слезоточивый газ и машины с водяными пушками.