Фото: Li Gang/Xinhua/Global Look Press

Министерство иностранных дел призвало россиян заранее приезжать в международный аэропорт Гонконга.

Соответствующая рекомендация публиковал ДСКЦ МИД РФ после сообщения о том, что движение в сторону воздушной гавани приостановлено из-за новых протестных акций. Это привело к серьёзным пробкам.

Ранее News.ru писал, что минимум 31 человек получил травмы в ходе стычки между протестующими против закона об экстрадиции и полицейскими в Гонконге. Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице. Полиция применяла слезоточивый газ и машины с водяными пушками. 

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