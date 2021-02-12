МИД РФ объяснил отъезд дипломатов из Лондона

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Министерство иностранных дел России прокомментировало выезд нескольких российских дипломатов и их семей из посольства РФ в Лондоне.

В МИД рассказали, что вместо покинувших Лондон сотрудников приехали десять новых дипломатов с семьями.

Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также в министерстве пожаловались на визовую политику Великобритании и других западных стран, из-за которой дипломатам приходится приезжать в Лондон группами. При этом в МИД не стали опровергать информацию о том, что предыдущие дипломаты уехали до истечения срока контрактов, как и данные о готовящихся санкциях.

Ранее в Telegram появилась информация о том, что из Великобритании уехали несколько семей дипломатов до истечения их контрактов. Журналисты связали это с готовящимися новыми санкциями в отношении российских властей.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС может ввести запрет на въезд и заморозить активы «союзников» президента РФ Владимира Путина в феврале, после того как Франция и Германия заявили о готовности пойти на этот шаг.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель был с визитом в Москве 4–6 февраля. По итогам поездки он констатировал, что у российской стороны отсутствует интерес к нормализации отношений с ЕС. Он также выразил сожаление, что власти страны не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.

Боррель допустил, что инициирует новые санкции в отношении РФ. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Он анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля.