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10 июля 2025 в 18:06

Мгновенные малосольные огурцы в пакете

Мгновенные малосольные огурцы в пакете Мгновенные малосольные огурцы в пакете Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о хрустящих малосольных огурчиках к ужину, но нет времени на засолку в банках? Этот рецепт — ваше спасение! Используем обычный пакет — быстро, чисто и невероятно вкусно.

Возьмите 500 г небольших крепких огурцов. Тщательно вымойте их. Если кожица грубая, срежьте кончики и сделайте несколько продольных надрезов. Мелко порубите 3 зубчика чеснока и крупный пучок свежего укропа. Огурцы выложите в плотный зип-пакет. Добавьте чеснок, укроп, 1 ст. л. крупной соли (не йодированной!), 0,5 ч. л. сахара и по желанию щепотку красного перца или 2–3 листа смородины. Плотно закройте емкость, в которой вы будете солить огурцы, энергично встряхните ее 2 минуты, чтобы специи равномерно распределились, а также выделился рассол. Распределите овощи в один слой. Уберите пакет в холодильник на 2 часа, периодически встряхивайте его для равномерной просолки. По истечении 2 часов можно пробовать! Готовые огурцы подавайте охлажденными, полив образовавшимся ароматным рассолом. Храните в холодильнике до 3 дней. Наслаждайтесь мгновенной хрустящей свежестью!

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Оксана Головина
О. Головина
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