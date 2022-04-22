Москвичам на Пасху пообещали «ливнячок»

Метеоролог Татьяна Позднякова раскрыла в беседе с NEWS.ru прогноз погоды на Пасху, 24 апреля, в Москве и Подмосковье. По её словам, столичным жителям стоит ждать кратковременный «ливнячок» и тёплую погоду — 13–16 градусов. Эксперт подчеркнула, что в ночные часы в мегаполисе воздух прогреется до 5–7 градусов.

24 апреля атмосферное давление немного снизится, погода облачная с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днём, во второй половине дня, скорее всего, кратковременный дождь — набежит ливнячок, как мы говорим. Температура воздуха в ночные часы будет ещё выше: в городе 5–7 тепла. Дневная температура 14–16 в Москве, по области 13–16. В субботу облачно, с прояснениями без осадков, ночь тёплая, 4-6 градусов в Москве, по области 1–6. Дневная температура в городе 12–14, по области от 9 до 14, ветер юго-восточный 5–10 м/с, — отметила Позднякова.

С 18 по 23 апреля православные отмечают Страстную седмицу, или Страстную неделю, Пасху — 24 апреля. Для верующих это самая важная неделя всего года. Она посвящена последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению. В эти дни соблюдается особо строгий пост, нельзя ходить на кладбище, поминать усопших. Православные готовятся к светлому празднику Пасхи. Они наводят порядок в своём доме, готовят угощение для праздничного стола.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что пациентам с атеросклерозом, а также страдающим от повышенного холестерина и проблем с поджелудочной железой, стоит ограничить потребление яиц на Пасху. Она добавила, что здоровым людям, занимающимся физической нагрузкой, можно есть не более трёх яиц в день без вреда для здоровья.