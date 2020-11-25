Метеоролог предупредил о ледяном дожде в Москве в четверг

https://static.news.ru/photo/f7933852-2faa-11eb-9d21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 26 ноября выпадет снег и пройдёт ледяной дождь на фоне потепления воздуха до плюс 2 градусов, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погоду в столице будет определять тёплый атмосферный фронт, передаёт РИА Новости.

Облачно, временами будет идти снег, мокрый снег, ближе к вечеру возможны ледяные дожди, — сказал Леус.

Он отметил, что в Москве не будет холоднее нуля градусов, в Подмосковье — минус 1 — плюс 3 градуса. Скорость южного ветра составит 4–9 м/с. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Как сообщал NEWS.ru, Москва и область на минувшей неделе уже оказывались во власти ледяного дождя. Это погодное явление за зиму может происходить всего несколько раз, так как характеризуется состоянием так называемой перевёрнутой атмосферы, когда капли дождя моментально превращаются в лёд на земле.