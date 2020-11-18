Ледяной дождь пообещали жителям Москвы и Подмосковья

https://static.news.ru/photo/5e3bb27e-298d-11eb-b195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером в Подмосковье ожидается ледяной дождь, первыми с непогодой столкнутся жители северных, северо-западных и западных районов области, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода в Центральной России начнёт портиться вечером 18 ноября из-за приближения тёплого атмосферного фронта — к концу дня пойдёт снег, а температура воздуха начнёт падать.

В ночь на четверг прохождение фронтальной системы приведёт к ситуации «перевёрнутой атмосферы» — то есть на высотах в нижнем слое до полутора километров температура воздуха станет слабоположительная, а у земли потепление будет отставать, и столбики термометров покажут ноль и слабый минус. В такой ситуации снег станет переходить в мокрый снег, а после в ледяной и переохлаждённый дождь, — объяснил синоптик.

Он уточнил, что в Подмосковье ледяной дождь начнётся после 20:00–21:00, а с 00:00 до 06:00 он накроет весь регион и Москву. Из-за погодных условий на дорогах, тротуарах, в ветвях деревьев, на линиях электропередачи вероятно отложение льда толщиной 0,5–1,5 мм, поэтому пешеходам и автомобилистам следует быть острожными.

Тишковец также сообщил, что до конца недели погода в столичном регионе будет находиться под влиянием циклона. Ожидается в основном пасмурная погода со смешанными осадками и температурой около нуля, а также гололедицей, передаёт «Радио 1».

Как писал NEWS.ru, ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила, что в столичном регионе в выходные образуется снежный покров от двух до четырёх сантиметров. По её словам, ближе к выходным в городе начнёт подмораживать — от 0 до 5 градусов мороза. Начиная с 20 ноября пойдёт снег, и условий для его таяния не будет.