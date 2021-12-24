Метеоролог описал погоду в Москве до конца года

В последнюю неделю декабря москвичей ожидает умеренный мороз, но всё-таки температура будет ниже климатической нормы, сообщил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков «Москве 24». Также на выходных в столице пройдёт снегопад, предупредил он.

С понедельника, 27 декабря, по среду, 29 декабря, осадков не прогнозируется. Ночью температура составит минус 15–16, днём — минус 9–11 градусов. Отставание среднесуточной температуры от нормы сократится, но всё равно такой температурный фон считается ниже климатической нормы, — рассказал Старков.

Он добавил, что в понедельник и вторник удастся увидеть зимнее солнце, потому что погода будет облачной с прояснениями. А в четверг, 30 декабря, следует ожидать предпраздничный снегопад, который повысит снежный покров до 25–27 сантиметров. Температура же заметно не изменится, считает метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в столице штормовой ветер со снегопадом вечером пятницы и скачки атмосферного давления в субботу. По его словам, такую погоду принесёт в столицу циклон «Квинтинус». По словам синоптика, с вечера пятницы до середины дня в субботу сугробы в городе вырастут на 10 см выше нормы, а порывы ветра создадут метель с ухудшением видимости на дорогах.