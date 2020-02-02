https://static.news.ru/photo/d20bc4fa-45d6-11ea-abc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Меру пресечения для чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который сломал нос росгвардейцу, определит военный суд.

Как передаёт ТАСС, дело Кушиташвили относится к юрисдикции военных судов и следователей, поскольку спортсмен формально является военнослужащим. В правоохранительных органах подтвердили, что у боксёра нашли 0,5 грамма чистого кокаина, что квалифицируется как значительный размер.

Боксёр Георгий Кушиташвили со своим другом Овиком Оганнисяном напали на сотрудника Росгвардии на Фрунзенской набережной, когда росгвардеец пытался проверить документы у спортсменов. Пострадавшего госпитализировали с травмой носа, а Кушиташвили и Оганнисян были задержаны. При досмотре у них нашли пакет с кокаином.

Ранее появилось видео задержания боксёра. На кадрах видно, как Кушиташвили и его приятеля Овика Оганнисяна выводят из подъезда дома на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, молодые люди искали там закладку с наркотиком, отмечал NEWS.ru.