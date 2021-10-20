Мэрия Москвы ответила на претензии родителей о тестировании школьников

В департаменте образования и науки города Москвы ответили на претензии родителей, протестующих против обязательного тестирования на COVID-19 в школах, о которых NEWS.ru ранее писал.

В мэрии подчеркнули, что экспресс-тестирование учащихся на COVID-19 проводится для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и минимизировать риски заболевания среди детей и взрослых.

Тестирование поможет выявить инфекцию у бессимптомных носителей и тем самым предотвратить передачу вируса друзьям, родителям и, самое важное, пожилым людям, которые особенно тяжело переносят коронавирус и у которых он часто приводит к летальным последствиям, — заявили в депобрнауки.

При этом в департаменте отметили, что экспресс-тестирование не требует расшифровки в лабораторных условиях, получения биоматериала и интерпретации результата в медицинских условиях. Одна из претензий родителей заключалась в том, что тестирования осуществляются людьми без специальной подготовки — учителями.

Согласно 323-ФЗ, экспресс-тестирование не является медицинской процедурой. Это бытовая диагностика, связанная с проверкой состояния здоровья и снятием опасений о потенциальном заражении коронавирусом. Использование экспресс-теста не требует специальных медицинских навыков, поэтому процедуру могут проводить педагоги, которых дети хорошо знают и которым доверяют. При этом по решению школы к процессу тестирования могут привлекать и медицинских работников, — заявили в департаменте.

В мэрии добавили, что процедура по тестированию «абсолютна безопасна и безболезненна», а навредить себе или другим при проведении такого теста «просто невозможно».

Ватная палочка, которой проводится забор мазка из носа, очень мягкая и гибкая, — сообщили в департаменте.

В мэрии добавили, что ребёнка могут отстранить от занятий в случае, если тестирование не будет пройдено. При этом школа не ограничивает родителей в выборе способа проведения тестирования. По их решению ребёнок может приходить на занятия, предварительно получив отрицательный результат ПЦР-теста, либо родитель может самостоятельно производить забор мазка у своего ребёнка в школе в присутствии ответственного лица в установленное время и в специальном отведённом месте.

Ранее NEWS.ru рассказал о группе родителей школьников, которая пытается отменить эксперимент по обязательному тестированию детей на коронавирус в средних образовательных учреждениях, в котором сейчас участвует ряд столичных учреждений. Эксперимент в случае успеха планируют распространить на остальные школы. Родители, в частности, недовольны отсутствием актуальных данных по числу заболевших, тем, что тестирования якобы производятся в нарушение регламента, и тем, что не желающим его проходить не предоставляется возможность дистанционного обучения.