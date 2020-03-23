https://static.news.ru/photo/caec143c-6cd1-11ea-858f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о новых мерах, которые вводятся в области на фоне профилактики коронавируса.

В частности, жителям старше 65 лет рекомендовано с 26 марта по 14 апреля находиться в режиме самоизоляции. Учитывая, что пенсионеры в этот период могут столкнуться с дополнительными расходами, власти пообещали выплатить им по три тысячи рублей. Половина суммы будет перечислена авансом начиная с ближайшего четверга, а вторая половина — после того, как период самоизоляции завершится, сообщает телеканал «360».

Кроме того, ученики, которые получали бесплатное питание в школах и сейчас находятся дома, смогут получить продуктовые наборы. Для этого нужно обратиться к директору школы. При этом с 26 марта по 14 апреля школьники, начиная с 5-го класса, не смогут воспользоваться правом на льготный проезд.

По последним данным, в мире заражены коронавирусом 343,7 тысячи человек, скончались 14,7 тысячи, более 97 тысяч выздоровели. В России число заразившихся достигло 438 человек. Наибольшее число случаев заболевания — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай заражения. Среди инфицированных есть иностранные граждане, писал NEWS.ru.