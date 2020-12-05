Мэр Москвы поздравил волонтёров с Днём добровольца

https://static.news.ru/photo/5b5b3058-3715-11eb-9c87-fa163e074e61_660.jpg Фото: mossobyanin/vk.com

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных волонтёров с Днём добровольца и поблагодарил их за работу.

В Москве сотни организаций, участники которых делают добрые дела. Помогают приютам для бездомных животных, занимаются экологией, социальным волонтёрством. Огромную пользу городу приносят пожарные-добровольцы и многие-многие другие, — написал градоначальник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что особую роль волонтёры стали играть во время пандемии коронавируса. По его словам, тысячи человек стали участниками акции «Мы вместе» и помогали одиноким, пожилым и многодетным людям.

Ранее NEWS.ru писал, что усилия волонтёров во время пандемии оценил президент Владимир Путин. Он пообещал создавать все условия для их комфортной работы. Он отметил, что в течение года в различных волонтёрских проектах приняло участие более 15 млн россиян и подчеркнул важность дальнейшего расширения волонтёрского движения в стране и укрепления его потенциала.

Всемирный День волонтёра отмечается 5 декабря. Праздник был учреждён по инициативе ООН в 1980-х годах. Россия к нему присоединилась в 2017-м.