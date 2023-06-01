«Мемориал» оштрафовали по статье о дискредитации за «чужие» публикации Суд в Екатеринбурге оштрафовал «Мемориал» за дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ленинский районный суд в Екатеринбурге оштрафовал местное отделение общества «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) на 300 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщил в беседе с «Коммерсант Урал» глава организации Алексей Мосин. По его словам, протокол был составлен по двум публикациям на сайте уральского общества «Мемориал», к которым организация не имеет отношения.

У меня нет доступа к этому сайту, и я там ничего не размещал. Но суд нас слушать не стал — решение было принято за минуту, и никакие наши ходатайства рассматривать не стали, — сказал Мосин.

Ранее сообщалось, что у пермских правозащитников и общественных деятелей, связанных с обществом «Мемориал», прошли обыски. По словам адвоката Елены Першиковой, с них взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия, в связи с этим невозможно сказать, кем и по какой статье возбуждено уголовное дело.

До этого председатель правления общества «Мемориал» Ян Рачинский и еще несколько представителей руководства организации были привлечены по делу об оправдании нацизма в качестве свидетелей. В рамках данного дела прошли обыски в офисе организации.