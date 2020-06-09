Медведев заявил о росте киберпреступности в РФ

https://static.news.ru/photo/e06b1d48-aa58-11ea-9d1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что за последние пять месяцев киберпреступность в России выросла на 85%.

Об этом он сказал на совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года. По его словам, это может быть связано с тем, что из-за пандемии коронавируса многие граждане и компании перевели свою деятельность в цифровой формат.

За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч, — сообщил Медведев.

По его словам, это больше чем показателей за аналогичный период 2019 года на 85%, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исследование, проведённое для министерства внутренних дел, показало, что в 2020 году преступлений в IT-сфере будет совершено как минимум вдвое больше, чем в 2019 году.