https://static.news.ru/photo/5bb38014-e81f-11e9-8bf2-fa163e074e61_660.jpg Алефтина Евдокимова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил актрису театра и кино Алефтину Евдокимову с 80-летним юбилеем. Он отметил, что она в совершенстве владеет искусством перевоплощения и в любом образе умеет быть естественной.

Вся Ваша жизнь посвящена драматическому искусству, легендарному Малому театру, которому Вы преданы многие годы. Именно на этих знаменитых подмостках раскрылось Ваше редкое актёрское дарование и яркая индивидуальность, — говорится в телеграмме политика, опубликованной на сайте правительства.

Окончив ВГИК, Евдокимова в 1963 году вошла в труппу Малого театра, которому посвятила практически всю свою творческую карьеру.

Как писал News.ru, министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с днём рождения народную артистку СССР Инну Чурикову. Он пожелал ей счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и вдохновения. Глава Минкульта также отметил, что артистке с одинаковым успехом удаются и комедийные, и драматические образы, каждый из которых она наполняет «удивительным обаянием, характером и выразительностью».